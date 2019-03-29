ACİL KAN ARANIYOR

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde yatmakta olan ve kalp ameliyatı olacak olan Göçmenköy muhtarı Ayşe Başaranel için acil O rh (+) ve veya B rh (+) kana ihtiyaç vardır. (her iki kan grubuda olabilir)
İletişim: Asım Başaranel 0533 8300020
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