banner255
Yollarda canımızın garantisi yok
Yollarda canımızın garantisi yok
13 0
125 0
 
Yol güvenliği mi o da ne?
Yol güvenliği mi o da ne?
39 0
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
17 0
23 0
“Maaşlar ödenmeyebilir”
“Maaşlar ödenmeyebilir”
134 0
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
161 0
banner82

ACİL KAN ARANIYOR

banner27

banner262
ACİL KAN ARANIYOR
banner267

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde yatmakta olan ve kalp ameliyatı olacak olan Göçmenköy muhtarı Ayşe Başaranel için acil O rh (+) ve veya B rh (+) kana ihtiyaç vardır.  (her iki kan grubuda olabilir)
İletişim: Asım Başaranel 0533 8300020

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.