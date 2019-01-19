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ACİL KAN ARANIYOR

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Hastanede yatmakta olan bir hasta için acilen A rh (-) NEGATİF kana ihtiyacı vardır.

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ACİL KAN ARANIYOR
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yatmakta olan YUSUF ÖLMEZ isimli hasta by-pass ameliyatı olacağından 4 ünite A rh (-) NEGATİF kana ihtiyacı vardır. Kan verebilecek olanların 0533 830 98 00 - 0533 888 74 83 numaralı telefonlara ulaşmaları rica olunur

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