ACİL KAN ARANIYOR

Hastanede yatmakta olan bir hasta için acilen A rh (-) NEGATİF kana ihtiyacı vardır.



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yatmakta olan YUSUF ÖLMEZ isimli hasta by-pass ameliyatı olacağından 4 ünite A rh (-) NEGATİF kana ihtiyacı vardır. Kan verebilecek olanların 0533 830 98 00 - 0533 888 74 83 numaralı telefonlara ulaşmaları rica olunur