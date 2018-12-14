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ACİL KAN ARANIYOR

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ACİL KAN ARANIYOR
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Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Yoğun bakımda servisinde yatmakta olan ARİFE TÜMSOY için ACİL O RH+ (pozitif) kana ihtiyaç vardır. Kan verebileceklerin, Kan Bankasına başvurmaları rica olunur.

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