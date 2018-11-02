banner107
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
32 0
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
92 0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
43 0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
102 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
61 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
33 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
35 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
130 0
banner82
banner147

Acil kan aranıyor

banner27

Acil kan aranıyor
banner192

Acil AB (rh -) kana ihtiyaç vardır. Kolon yogun bakiminda yatmakta olan yeğenimiz ali için kana ihtiyaç vardır. Irtibat tel 05338302402 Turgay Beye ulaşılabilir. Hastanın durumu acildir 12 ünite kana ihtiyaç vardır. Yardim edebilecek olan arkadaşlar varsa bize ulaşın.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.