Acil kan aranıyor

Acil AB (rh -) kana ihtiyaç vardır. Kolon yogun bakiminda yatmakta olan yeğenimiz ali için kana ihtiyaç vardır. Irtibat tel 05338302402 Turgay Beye ulaşılabilir. Hastanın durumu acildir 12 ünite kana ihtiyaç vardır. Yardim edebilecek olan arkadaşlar varsa bize ulaşın.
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