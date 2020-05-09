banner411
banner69
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
194 0
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
32 0
 
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
36 0
Dolar tarihi zirvesinde
Dolar tarihi zirvesinde
63 0
Geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni
Geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni
41 0
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
143 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
97 0
banner440

Acil A rh (+) Pozitif Trombosit kan aranıyor

banner27

Acil A rh (+) Pozitif Trombosit kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yatmakta olan Hüseyin Savaşan için acil A rh (+) Pozitif Trombosit kana ihtiyaç duyulmakta. Verebilecek olanların Hüseyin Savaşan adına Kan Kankasına başvurmalarını rica edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.