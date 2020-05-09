Acil A rh (+) Pozitif Trombosit kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yatmakta olan Hüseyin Savaşan için acil A rh (+) Pozitif Trombosit kana ihtiyaç duyulmakta. Verebilecek olanların Hüseyin Savaşan adına Kan Kankasına başvurmalarını rica edildi.
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