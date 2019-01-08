Acil 0 RH+ kan aranıyor

Akdoğan Belediyesi Çocuk Korosu eğitmenlerinden İsmail Özuçar'ın babası Kamil Özuçar'ın Aort damarının yırtılmasından dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi edilmektedir.Bundan dolayı acilen 0 RH (+) pozitif kana ihtiyaç var.
Kan verebilecek olanların Lefkoşa Devlet Hastanesine Kamil Özuçar adına kan vermeleri acilen rica olunur.
Akdoğan Belediyesi Çocuk Korosu eğitmenlerinden İsmail Özuçar'ın babası Kamil Özuçar'ın Aort damarının yırtılmasından dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi edilmektedir.Bundan dolayı acilen 0 RH (+) pozitif kana ihtiyaç var.