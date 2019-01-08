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Acil 0 RH+ kan aranıyor

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Acil 0 RH+ kan aranıyor
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Akdoğan Belediyesi Çocuk Korosu eğitmenlerinden İsmail Özuçar'ın babası Kamil Özuçar'ın Aort damarının yırtılmasından dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi edilmektedir.Bundan dolayı acilen 0 RH (+) pozitif kana ihtiyaç var.
Kan verebilecek olanların Lefkoşa Devlet Hastanesine Kamil Özuçar adına kan vermeleri acilen rica olunur.

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