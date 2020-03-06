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Açık ve güneşli hava 5 gün sürecek

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Açık ve güneşli hava 5 gün sürecek

Meteoroloji Dairesi, haftaya perşembe ve cuma günü yağmur beklendiğini kaydetti. 
Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Yarından itibaren perşembe gününe kadar genellikle az bulutlu yer yer paçalı bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.                 
Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı,  diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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