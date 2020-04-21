“Açık olan yerlerdeki çalışanlara test yapıldı mı?”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, açık olan yerlerde çalışan personel ve ailelerine test yapılıp yapılmadığını sorarak, yapılmadıysa yapılması önerisinde bulundu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, koronavirüs salgını sürerken 24 saat siyaset yapıldığını ancak halkın beklentisinin bu değil, toplumsal mutabakat olduğunu söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nun “Covid 19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemiyle yaptığı toplantı devam ediyor.

Toplantıda ikinci konuşmayı yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin muhalefetin iyi niyetini suiistimal ettiğini belirterek, sokağa çıkma yasağı konusunda bile bir kararsızlık yaşandığını kaydetti.

Yatay seyrin böyle devam etmemesi gerektiğini, daha kötü olmaması temennisinde bulunan Ataoğlu, 14 Mart’tan bu yana hükümetin neredeyse her gün Bakanlar Kurulu’nun toplandığını, ancak ertesi gün kararın değiştirildiğini gördüklerini söyledi.

Pandemi hastanesi konusunun bir hayale dönüştüğünü ve yapılan testlerin ne kadar doğru olduğunu ve güvenilir olduğunu net bir şekilde göremediklerini belirten Ataoğlu, 24 saat siyaset yapıldığını, ancak halkın beklentisinin bu olmadığını, toplumsal mutabakat olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, 45 günde bitecek pandemi hastanesi yapılacağının söylenmesinin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen, bu sürenin boşuna harcandığını, 1 Mayıs’ta bunun açılıp açılmayacağının ya da alternatifinin yaratılıp yaratılmadığının merak konusu olduğunu kaydetti.

Kriz yönetimi konusunda eleştirilerde bulunan Ataoğlu, açık olan yerlerde çalışan personel ve ailelerine test yapılıp yapılmadığını sorarak, yapılmadıysa yapılması önerisinde bulundu.

Sağlık konusundaki eksikliklerin bir an önce giderilmesi yönünde çağrıda bulunan Ataoğlu, 1500 TL yardım konusunda yeterli düzenlemenin yapılamadığını söyledi.

Muhalefet partilerinin, sivil toplum örgütlerinin desteği ve çağrılarına hükümetin kulak vermesi gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, hükümeti en iyisinin kendisinin bildiğini düşündüğünü kaydetti.

Bugünden itibaren muhalefet partilerinin mutlaka dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, sokağa çıkma yasağı olmasaydı halkın hükümeti boykot edeceğini söyledi.

Ekonomi konusunda da muhalefet partileri ile birlikte kararlar alınması önerisinde bulunan Ataoğlu, sürece kimin katkı koyacağına bakılmaksızın, herkesin katkı koymasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Test kitleri konusunda ve AKSA konusunda bilgi isteyerek, yerel yönetimlere yapılan yüzde 25 kesintinin yanlış bir karar olduğunu kaydetti.

Hizmetlerini buna rağmen sürdüren yerel yönetimler, sağlık çalışanları, polisler, sivil savunma ve sürece katkı koyan herkese teşekkür eden Ataoğlu, “Elimizi hep birlikte taşın altına koymamız gerektiğine inanıyorum” dedi.