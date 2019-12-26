Acı ve öfke bir aradaydı

Turunçlu kavşağında karşı şeride geçen aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Korcan’ın cenazesinde feryatlar dinmek bilmedi. Acılı aile, cenaze törenine siyasilerin katılmasını istemedi

Mağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Korcan için Lala Mustafa Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Korcan’ı uğurlamak isteyen kalabalık cami avlusuna sığmadı, gözyaşları sel oldu. Korcan'ın beklenmedik vefatı ile yıkılan ve Korcan'ın ölümünden yolların güvensizliğin sorumlu tutan ailesi cenaze törenine bürokratların katılmasını istemedi.

Korcan'ın ailesi "cenazemize hiçbir bürokrat katılmasın, burada olanlar da lütfen ayrılsın” dedi. Bir aile ferdi “Olay çıkaracağım. Acımız büyük, başımızı belaya koymayın" diyerek tepki gösterdi.

Esra Korcan, Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mağusa kabristanlığına defnedildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, saat 07.45 sıralarında, 59 yaşındaki Hüseyin Yusuf Erçika, yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan 41 yaşındaki Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile çarpışmış ve Esra Korcan olay yerinde hayatını kaybetmişti.