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“Acı reçete olmadan krizden çıkılamaz”

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UBP Genel Başkanı Özgürgün, tasarrufun kamudan başlaması gerektiğini söyledi ve acı reçete olmadan krizden çıkılamayacağını kaydetti

“Acı reçete olmadan krizden çıkılamaz”
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Meclis’te söz alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, ekonomiyle ilgili daha önce pek çok olağanüstü dönem yaşandığını kaydetti. 
“Ekonomik krizler her zaman olur” diyen Özgürgün, Kıbrıs konusunda da bir çok krizlerin yaşandığını olağanüstü toplantılar gerçekleştirildiğini söyledi.
Bugünkünden çok da ağır krizler yaşandığını, aylarca elektriksiz kalınan dönemler olduğunu söyleyen Özgürgün, atılması gereken adımları atmanın Meclis değil hükümetin işi olduğunu dile getirdi.
Öte yandan gelinen aşamanın sadece döviz artışına bağlanamayacağını söyleyen Özgürgün, “Döviz artışından önce zaten birçok sorun vardı, döviz toplasan 15 gündür yükseldi” diye konuştu. 
KKTC Merkez Bankası’nın para politikası enstrümanlarına sahip olmadığını ancak zaten bu enstrümanlara Avrupa’daki hiçbir merkez bankasının sahip olmadığını söyleyen Özgürgün, “İşin özü başka yerdedir” diye konuştu. 
Başbakan’ın sıraladığı tedbirlerin maliye politikası tedbirleri olduğunu söyleyen Özgürgün, “Neden KDV indiriminde sadece lokanta temizlik ve beyaz eşya? En ciddi mesele gıdadadır” dedi.
Özgürgün devletin yapması gereken ödemeleri yapamadığını, zaten bu ödemeler yapılsa çiftçinin, taşımacının ve diğer kesimlerin rahatlayacağını kaydetti.
Özgürgün tasarrufun kamudan başlaması gerektiğini söyledi.
Hüseyin Özgürgün, acı reçete olmadan krizden çıkılamayacağını da sözlerine ekledi. 
“Bu ülke çok büyük sıkıntılar çekti ve hepsini aştı” diyen Özgürgün, önemli olanın hükümetlerin gerekirse acı reçeteler kullanarak gerekli adımları atması olduğunu söyledi. 
DENKTAŞ
Bunun üzerine yeniden söz alan Serdar Denktaş, bunun ilk kriz olmadığının doğru olduğunu kaydetti.
Daha önce 3 rakamlı enflasyon dönemleri de yaşandığını belirten Denktaş öte yandan o dönemde kullanılabilecek farklı enstrümanlar bulunduğunu dile getirdi. 
Tek haneli enflasyon dönemine alışmış bir ortam için döviz kurlarında yaşanan artışın sıkıntı olduğunu anlatan Denktaş, yaşanan krizin TL’nin değer kaybından kaynaklandığını söyledi. 
Mali açıdan 13. maaşların ödenmesi dahil sorun olmadığını anlatan Denktaş, sorunun reel sektörde yaşandığını belirtti.
O nedenle reel sektörle ilgili önlemler aldıklarını kaydeden Denktaş, dövizin yılsonuna doğru durumunun ne olacağının da bilinmediğini anlattı. 
Gıdada neden düşüş yok sorusuna cevaben donmuş ve kutu gıda maddeleriyle ilgili önlemler düşünüldüğünü kaydeden Denktaş, diğer temel gıda maddelerinde zaten sıfır fon bulunduğunu kaydetti. 
Denktaş yaşanan sorunun döviz kurlarındaki artıştan kaynaklandığını tekrarladı.
Denktaş, milletvekili tahsisatlarındaki kesintiye de değindi.
 

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