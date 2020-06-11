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Acapulco Hijyen Standartlarını tescilleyerek kapılarını açıyor

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Acapulco Hijyen Standartlarını tescilleyerek kapılarını açıyor

Ülkemizin en büyük ve en iyi otellerinden Acapulco Resort Conventinon SPA, KKTC Çevre ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ve turistik konaklama tesislerinde uygulanması zorunlu olan İleri Düzey Hijyen Standartları'nı başarı ile uygulayarak sertifika almaya hak kazandı.

Acapulco Resort'un yüksek olan hijyen standartları bir kez daha tescillendi.

19 HAZİRAN’DA KAPILARINI AÇIYOR

Öte yandan Acapulco Resort 19 Haziran’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Acapulco Resort dünya standartlarında hijyen ve güvenli tatil vizyonu ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Otelden yapılan duyuruda tatil yapmak isteyenler için 9 taksit imkanı ve uygun fiyatlarıyla 19 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlanacak.

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Etiketler; #Acapulco Resort Convention Spa #turizm
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