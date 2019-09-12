"Acapulco'da hayat normale döndü"

Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner sosyal medya aracılığıyla bölge halkı gibi kendilerinin de patlamadan dolayı etkilendiğini ancak otelde konaklayan misafirlerin etkilenmemesi için geniş bir ekiple, ciddi güvenlik önlemleri alındığını ve otelde temizlik ve tamirat çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı

Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner, sabah saatlerinden itibaren, otelin az bir bölümünde Çatalköy’deki cephanelik patlaması nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi için ekiplerin seferber edildiğini, çalışmaların hızla sürdüğünü ve gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Çağıner, yaptığı yazılı açıklamada, “İşletmemiz Acapulcu Resort- Convention- SPA Otel’de şu an itibarı ile hayat normale dönmüş, servislerimiz eksiksiz hizmet vermektedir” ifadelerini kullanarak büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü hatırlattı.

“CAN KAYBI OLMAMASI EN BÜYÜK TESELLİ”

Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner, Çatalköy bölgesinde, bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın, her şeyden önce ciddi bir yaralanma ya da can kaybı ile sonuçlanmamasının kendileri için en büyük teselli olduğunu söyledi.

Çağıner, patlamanın olduğu andan itibaren otelde konaklayan misafirlerin olaydan etkilenmemesi için geniş bir ekiple, ciddi güvenlik önlemleri alındığına işaret ederek, müşterilerin patlama ve sonuçlarından etkilenmemesinin sağlandığını kaydetti.

“YARALAR HIZLA SARILIYOR”

Sabah saatlerinden itibaren otelin az bir bölümünde oluşan tahribatın giderilmesi için ekiplerin seferber edildiğini kaydeden Çağıner, çalışmaların hızla sürdüğünü ve gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Çağıner, bu akşam, hem otelde konaklayan müşteriler, hem de otele yeni giriş yapacak müşterilerin rahatı için gerekli tedbirlerin alındığını kaydederek, kırılan camların hızlıca tamir edildiğini, bunun dışında çevre temizliğinin ekipler tarafından tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Çağıner şöyle devam etti:

“Sadece Çatalköy bölgesi değil, ülke ekonomisi ve turizminin etkilenmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu vesile ile ilk andan itibaren özelde işletmemiz, genelde bölgemizle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, Başbakan Sayın Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Sayın Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanlarına, sivil savunma, polis, itfaiye, askeri yetkililere ve özverili çalışmalarından dolayı otel personelimize teşekkür ederiz.

Benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekenlerin hızla yapılacağına olan inancımız tamdır.

Bir kez daha, konuklarımıza, personelimize ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”