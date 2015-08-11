AB'nin Rum Yönetimi'ne, 74 milyon Euro'luk mülteci ödeneği verdi

Alithia gazetesi, 2007-2013 yılları için Rum Yönetimi’ne verilen mülteci ödeneğinin 65 milyon Euro olduğunu anımsattı. Haberde, verilen ödeneğin mültecilerin desteklenmesine yönelik olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, 2007-2013 yılları için Rum Yönetimi’ne verilen mülteci ödeneğinin 65 milyon Euro olduğunu anımsattı. Haberde, verilen ödeneğin mültecilerin desteklenmesine yönelik olduğu belirtildi.