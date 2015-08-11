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AB'nin Rum Yönetimi'ne, 74 milyon Euro'luk mülteci ödeneği verdi

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  Alithia gazetesi, 2007-2013 yılları için Rum Yönetimi’ne verilen mülteci ödeneğinin 65 milyon Euro olduğunu anımsattı. Haberde, verilen ödeneğin mültecilerin desteklenmesine yönelik olduğu belirtildi.

AB'nin Rum Yönetimi'ne, 74 milyon Euro'luk mülteci ödeneği verdi
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Alithia gazetesi, 2007-2013 yılları için Rum Yönetimi’ne verilen mülteci ödeneğinin 65 milyon Euro olduğunu anımsattı.

Haberde, verilen ödeneğin mültecilerin desteklenmesine yönelik olduğu belirtildi.

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