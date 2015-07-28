AB'den çözüm jesti ; hellim ve hallumi

Avrupa Birliği hellim konusunda önemli bir karar aldı. AB ürünü hem Rumların kullandığı "hallumi" hem de Türklerin kullandığı "hellim" adıyla tescilledi.

Avrupa Birliği Kıbrıs'ta hem Türk hem de Rum kesiminin dünyada en çok bilinen ürünü olan hellimle ilgili kararını verdi.



Karara göre ürün, adanın her iki kesiminde kullanılan adıyla tescillendi. Karar, adanın güneyinde veya kuzeyinde üretilmeyen ürünlerin "hellim" ya da "hallumi" adıyla satılamayacağı anlamına geliyor.



Kıbrıs Rum Yönetimi hellimin tescillenmesi için Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunmuş, KKTC de ürünün yüzyıllardır sadece Rumlara değil, Türkler tarafından da üretildiğini bildirerek bu durumun dikkate alınmasını talep etmişti.