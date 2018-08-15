banner107
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
16 0
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
60 0
Rumlar kuzeye akın ediyor
Rumlar kuzeye akın ediyor
33 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
50 0
Kalecilerin takasları gündemde
Kalecilerin takasları gündemde
212 0
Girne’de tarihi gece
Girne’de tarihi gece
1.1B 0
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
200 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
62 0
banner82
banner147

“ABD ürünlerine beş kat vergi getirilsin”

banner27

Tüketiciler Derneği, ABD menşeli tüm ürünlere uygulanan vergi oranının 3-5 katına çıkarılmasını istedi

“ABD ürünlerine beş kat vergi getirilsin”
banner137

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve dövizin artışından ABD’yi sorumlu tutan Tüketiciler Derneği, ABD menşeli tüm ürünlere araç ve gereçlere, lüks tüketim, alkol ve tütüne uygulanan vergi ve harç oranının 3-5 katına çıkarılarak dövizle borçlanan tüketicilere kur farkı ile gelen mali yükü hükümetin karşılaması gerektiğini ifade etti.
Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Derneğimiz ABD ekonomik ve finansal terör saldırılarına karşı Türkiye ile dayanışma ve tam desteğini ilan etmekte olup devlet ve ticaret hukukuna aykırı ABD korsanlığını şiddetle kınamaktadır” ifadelerini kullandı.
Işık, hükümetin, Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile kredi sürelerinin uzatılması ve borç taksitlerinin düşürülmesine yönelik aldığı kararın tüketicilere yardımcı olacak bir yöntem olarak görülemeyeceğini savundu.
Beklenmedik yüksek kur farkının mali yükünü ikiye katlayan TL’deki değer kaybının faturasının dövizzedelere çıkarılmasına karşı olduklarını ifade eden Işık, yüksek kur farkının tüketiciye getirdiği ek mali yükün fon katkısı ile paylaşması için hükümete çağrı yaptı.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.