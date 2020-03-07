“AB yetkili kurulları bilgilendirilecek”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) ve Avrupa Parlamentosu (AP) toplantılarına katılan milletvekilleriyle yaptığı toplantı sonrası açıklama yaptı.

Uluçay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak kapıları kapatma kararının ardından Meclis olarak neler yapılabileceği konusunda istişare yapmak istediklerini söyleyerek bu amaçla Meclis’i AP ve AKPA’da temsil eden Milletvekilleri ile biraraya geldiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın almış olduğu kararın gerekçelendirilmemiş bir karar olduğunu vurgulayan Uluçay, konuya sağlık açısından bakıldığında alınması gereken kararın adanın her iki tarafında da koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Bir an önce bu yanlış adımın düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Uluçay, Güney Kıbrıs’ın Pazartesi gümü bu kararı gözden geçireceğini açıkladığını anımsatarak kararın sonlandırılmasını beklediklerini ve benzeri bir kararın tekrarlanmaması beklediklerini söyledi.

Adada bugüne kadar açılan tüm kapıların Türk ve Rum tarafının ortak iradeleriyle açıldığına vurgu yapan Uluçay, böylesi bir adımın da yine birlikte alınacak bir karar olması gerektiğini vurguladı.

2004 yılından beri uygulanmakta olan Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında böyle bir girişimin Avrupa Birliği’nin onayı ile de gerçekleşmesi gerektiğini hatırlatan Uluçay, Milletvekilleri’nin AP’de yapmış oldukları temaslarda böyle bir girişimin yapılmadığının da tespit edildiğini söyledi.

KKTC’de koronavirüse karşı çok ciddi tedbirler bulunduğunu ifade eden Uluçay, alınan bu tedbirlerin içeriğine dair Avrupa Birliği’nin yetkili kurullarına bilgilendirme göndereceklerini söyledi.

Uluçay bilgilendirme kapsamında kapıların kapatılmasının ardından iki tarafın ilişkilerinin zedelenmesi ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ortaya konan çabaların sekteye uğrayabileceği uyarısını da içereceğini söyledi.

Uluçay bilgilendirmede ayrıca böylesi kararların tek taraflı atılamayacağına dikkat çekileceğini ifade etti.

Bunun yanısıra Güney Kıbrıs’ta DİSİ ve AKEL başta olmak üzere bazı partilerin konuya tepki gösterdiğini anımsatan Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’ni temsil eden Vekillerin Rum siyasiler ile gerekli istişareleri gerçekleştireceklerini belirtti.