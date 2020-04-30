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AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları sürüyor

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AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları sürüyor

AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Kovit-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve UNDP yardımları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bugüne dek, 1 biyogüvenlik kabini, 1 tıbbi atık   öğütücüsü, 15 bin yüz siperi, 30 bin tulum, 5 bin PCR kiti, ayakları ile beraber 32 infüzyon pompası, 40 adet flowmetre, 20 adet aspiratör ve 15 kutu izolasyon kiti  Sağlık Bakanlığı deposuna teslim edildi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıs Türk Üyeleri, yaptıkları açıklamada, önümüzdeki  hafta  da 25 kutu izolasyon kiti,  20 monitör ve 20 ventilatör (solunum cihazı) gelmesinin beklendiğini belirtti.  

Komitenin Kıbrıs Türk üyeleri, bu süreçteki desteklerinden dolayı  Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına da teşekkür  etti.

Açıklamada, Sağlık Teknik Komitesi’nin 4 Mayıs pazartesi günü saat 11.00’de tedarik ettiği malzemeleri yerinde inceleyeceği de kaydedildi.

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