AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları sürüyor

AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Kovit-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve UNDP yardımları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bugüne dek, 1 biyogüvenlik kabini, 1 tıbbi atık öğütücüsü, 15 bin yüz siperi, 30 bin tulum, 5 bin PCR kiti, ayakları ile beraber 32 infüzyon pompası, 40 adet flowmetre, 20 adet aspiratör ve 15 kutu izolasyon kiti Sağlık Bakanlığı deposuna teslim edildi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıs Türk Üyeleri, yaptıkları açıklamada, önümüzdeki hafta da 25 kutu izolasyon kiti, 20 monitör ve 20 ventilatör (solunum cihazı) gelmesinin beklendiğini belirtti.

Komitenin Kıbrıs Türk üyeleri, bu süreçteki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına da teşekkür etti.

Açıklamada, Sağlık Teknik Komitesi’nin 4 Mayıs pazartesi günü saat 11.00’de tedarik ettiği malzemeleri yerinde inceleyeceği de kaydedildi.