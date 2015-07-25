AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica MogheriniKıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün bedelini düşünmeye çağırdı

Kıbrıs'a resmi ziyarette bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dişişleri Bakanı İoannis Kasoulides ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, basın mensuplarına...

Kıbrıs'a resmi ziyarette bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dişişleri Bakanı İoannis Kasoulides ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, herkesi Kıbrıs sorununun çözülmemesinin bedelini düşünmeye çağırdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptıkları görüşmenin ardından, resmi görüşmeler ve basına toplantısı gerçekleştirdiler ve bir çalışma yemeğine katıldılar.

Gündemde yer alan konular, Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeler, Güney bölgesi, AB-Rusya ilişkileri ve Enerji Diplomasisiydi. Aynı zamanda, Suriye, Mısır ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Bununla birlikte, Kıbrıs'ın AB çabalarına katkıda bulunabilmesi ve bölgedeki gelişmelere katılması yolları görüşüldü.



AB Yüksek Temsilcisi, Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak, Komisyonun BM tarafından desteklenen müzakere süreci yoluyla bir çözüme ulaşma çabalarına tam destek verdiğini ifade etti.





İki toplumun liderlerinin özellikle genç nesiller için sonuçlar getirebileceğinden emin olduğunu belirten AB Yüksek Temsilcisi ayrıca, “bu durumda tehlikede olan, bu son 41 yıl içinde büyüyen nesillerin geleceğidir” ifadesine yer verdi.





Federica Mogherini devamla, bir çözümün aynı zamanda Avrupa Birliği için bir yatırım olacağını ve bölgenin istikrarı ve güvenliğine önemli katkıda bulunacağına dikkat çekti.