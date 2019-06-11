TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Cumhurbaşkanı yetkiyi halktan alır. Bir yıl sonra seçim var. Halk ‘bugüne kadar federasyonu görüştük, yeni şeyler isteriz derse’, yetkiyi ona göre verecek. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ayrıca AB içinde iki devlet hayal üründür” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Cumhurbaşkanı yetkiyi halktan alır. Bir yıl sonra seçim var. Halk ‘bugüne kadar federasyonu görüştük, yeni şeyler isteriz derse’, yetkiyi ona göre verecek. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ayrıca AB içinde iki devlet hayal üründür” dedi.

Özyiğit, hidrokarbon konusunun önemli olduğunu, “Bu konuda dikkatli adım atılmazsa kendimizi çatışma zemini içinde bulabiliriz” dedi.

Kıbrıs konusundaki sürece de işaret ederek, “Denktaş’ın rahatsızlığı nedeniyle 10 Aralık Kopenhag Zirvesi'ne o dönemin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu gönderildi ve bu topluma tarihi şeyler kaybettirildi” dedi.

