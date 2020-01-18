AB, Doğu Akdeniz Enerji Forumu’nu finanse ediyor

East Med Gas Forum üyesi 7 devlet, doğal gazı dünya piyasasına sokma kararlılığı ve iş birliği mesajı vererek, Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal gazın ticari açıdan değerlendirilmesinin temellerini attı

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin’den oluşan 7 bölge ülkesinin Enerji Bakanları önceki gün Kahire’de 3’üncüsünü düzenledikleri toplantılarında Doğu Akdeniz Enerji Forumu’nun kuruluş tüzüğünü parafe etti. Bu sayede Forum’un artık bölgesel enerji ittifakına dönüştüğü haber verildi.

Fransa’nın da resmen bu ittifaka katılma talebinde bulunduğuna, ABD’nin daimi gözlemci statüsünde kalacağına ve AB’nin de forum çalışmalarını 2 yıl yarım milyon Euro ile finanse edeceğine işaret eden Rum basını, bu sayede forumun artık güçlü devletlerin de desteğini alan uluslararası bir bölgesel örgüt haline geldiği yorumunu yaptı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros “Enerji İttifakı… Fransa Gruba Katılmayı Resmen Talep Etti… AB Forum’u Finanse Ediyor… Amerika Örgütte Daimi Gözlemci” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde “East Med Gas Forum’un Kuruluş Tüzüğü’nü parafe eden Enerji Bakanlarının bir de ve ortak açıklama yaptığı önceki günkü günü “tarihi” diye niteledi.

Haberde ortak açıklama ile tamamlanan forumda “çok güçlü siyasi mesajlar verilirken, East Med Gas Forum üyesi 7 devlet, doğal gazı dünya piyasasına sokma kararlılığı ve iş birliği mesajı vererek Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal gazın ticari açıdan değerlendirilmesinin temellerini attığı belirtildi.

Ortak açıklama metinde, Doğu Akdeniz’deki doğal gazı ticari açıdan değerlendirme konusunda uluslararası hukuk zemininde iş birliği yapılacağı, East Med Gas Forum (EMGF) Kuruluş Tüzüğü’nün, doğal gaz konusunda yapısal diyalog oluşturmak için bir platform, bölgesel gaz politikası ve ortak strateji şekillendirmek amacıyla ortak bir ajanda olarak kullanılacağı kaydedildi. Kahire’de ayrıca 2020’nin ikinci yarısında bakanların katılacağı yeni bir toplantı daha yapılması kararlaştırıldı.

Rum ve Yunan Enerji Bakanları Yorgos Lakkotripis ve Kostis Hacidakis, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) yaptıkları açıklamada Forum katılımcılarına Türkiye’nin “meydan okumaları hakkında bilgi” verdiklerini anlattı.

Lakkotripis “East Med Gas Forum’un parafe edilmesinin, farklı ülkelerin çok zor bir konjonktürde bile bölge halklarının iyiliği için ittifaklar izleyebileceğine örnek olduğunu” söylerken Hacidakis, Türkiye’yle iş birliği yapmak istediklerini ancak “uluslararası hukuka saygının şart olduğunu” söyledi, şunları ekledi:

“Elbette Türkiye’nin Kıbrıs MEB’inde yaptıkları, tam aksini gösteriyor. Aralarında sınır bulunmayan Libya ile Türkiye arasındaki deniz bölgelerini sınırlandırmayı kararlaştıran Erdoğan ve Al Sarraj’ın imzaladığı ünlü mutabakat da bunu vurguluyor.”

Rum siyasi partileri, EDGF Kuruluş Tüzüğü’nün parafe edilmesini, doğal gazın değerlendirilmesi ve bölge ülkelerinin iş birliği açısından çok önemli adım diye niteledi.

DİSİ, EDGF Kuruluş Tüzüğü’nün, Güney Kıbrıs’ın “can alıcı rol oynamakta olduğu Doğu Akdeniz’deki enerji planlamasındaki fiili adım olduğu” görüşünü ortaya koydu. Mısır, Yunanistan, İsrail, Ürdün, İtalya ve Filistin Yönetimi ile birlikte önlerine, bölgede ortak bir sürdürülebilir gaz piyasası hedefi belirlediklerine işaret eden DİSİ, “bu uzlaşının Türkiye ile başa çıkma çabasına katma değer teşkil ettiğini” de öne sürdü.

AKEL Forum’da, bu iş birliğinin Türkiye de dâhil bütün devletlere açık olduğu mesajının verilmesini doğru bulduğunu belirttiği açıklamasında “enerji planlamaları ve ülkenin doğal zenginliklerini değerlendirme, öncelikli hedefe, yani Kıbrıs sorununun çözüm ilkelerine dâhil olmalıdır” görüşünü paylaştı.

DİKO EDGF’nin, AB’nin de desteği ile Doğu Akdeniz’de enerji iş birliğinin temellerini attığını, Güney Kıbrıs’ın buna aktif katılımının bölgedeki konumunu güçlendirdiğini, ittifaklar ve iş birlikleri kurarak “Türkiye’nin tehditleri karşısında varlığını güçlendirdiğini” öne sürdü.

EDEK EDGF’nin, 2017’de Rum Ulusal Konseyi’ne önerdikleri gibi Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı jeopolitik açıdan yükseltme hedefi çerçevesinde olduğunu belirtti.

Ekologlar, EDGF’nin, önemli olmakla birlikte çok da abartılmaması gerektiğini, bu diyalog platformunun kurulması ile doğal gazın değerlendirilmesi ve kullanılması için en iyi yöntemlerin bulunması ümidini dile getirdi.

DİPA EDGF kuruluş tüzüğünün parafe edilmesi ile Güney Kıbrıs’ın “Türkiye karşısındaki stratejik çıkarlarının daha da güçlendirildiği” iddiasında bulundu.

Politis haberi, “Gaz Forumuna Dair Tarihi Öneme Sahip Anlaşma” başlığı altında özetledi.

Gazeteler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki enerji projeleri ve faaliyetlerine ilişkin açıklamalarına da çeşitli başlıklar altında yer verdi. Gazetelerin başlıkları şöyle:

Fileleftheros “Araştırmalarla İlerliyor… Türkiye Libya ile Anlaştığı Bölgelere Oruç Reis’i Gönderiyor, Ruhsatlar Takip Edecek… Erdoğan: ‘Oyunlarını Bozduk.’”

Politis “Erdoğan Girit’e İniyor… 2020’de Doğal Gaz Araştırmaları İlan Ediyor” ve “EastMed’i Engellemekle Tehdit Ediyorlar.”

Alithia (manşet) “Doğu Akdeniz’in Efendisi Biziz… Türkiye Büyüklerin Tatlı Dilinden ve Yunanistan’ın Libya Konferansı’na Çağrılmamasından Cesaretlenerek Yeniden Kışkırtıyor.”