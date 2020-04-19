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AB'den tıbbi yardımlar geldi

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AB'den tıbbi yardımlar geldi

AB Koordinasyon Merkezi, sağlık çalışanları için 15 bin yüz koruyucu, yoğun bakım üniteleri için 20 aspiratör, laboratuvar için biyokabin ve hastane için tıbbi atık öğütücüsünün ülkeye ulaştığını açıkladı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi tarafından AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Kovid-19 ile mücadele konusunda Avrupa Komisyonu ve UNDP işbirliği ile çalışmalar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, UNDP tarafından 10 Nisan tarihinde getirilen ve laboratuvara teslim edilen 576 PCR kitinin ardından, sağlık çalışanları için 15 bin yüz koruyucu, yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere 20 aspiratör, Kovid-19 tanısal testlerini yürüten laboratuvar için bir biyogüvenlik kabini ve tıbbi atıkların imhası için hastanende kullanılmak üzere bir tıbbi atık öğütücüsü Mersin’den yola çıkarak ülkeye ulaştı.

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