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AB'den 4 bin 416 PCR kiti daha geldi

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AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde 4 bin 416 PCR kiti COVID-19 testlerini yürüten laboratuvara ulaştırıldı. Yoğun Bakım Ünitelerinde kullanılmak üzere 32 İnfüzyon Pompası ve 40 akış ölçer ise dün Sağlık Bakanlığı depolarına teslim edildi

AB'den 4 bin 416 PCR kiti daha geldi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi tarafından AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde COVID-19 ile mücadele konusunda Avrupa Komisyonu ve UNDP işbirliği ile devam eden çalışmalar kapsamında acil ihtiyaçlara yönelik sevkiyatlar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta 30 bin tulumun Sağlık Bakanlığı depolarına teslim edilmesinin ardından, 4 bin 416 PCR kiti COVID-19 testlerini yürüten laboratuvara ulaştırıldı. Yoğun Bakım Ünitelerinde kullanılmak üzere 32 İnfüzyon Pompası ve 40 akış ölçer ise dün Sağlık Bakanlığı depolarına teslim edildi.

Öte yandan 720 DNA izolasyon kitinin de yarın laboratuvara ulaştırılması bekleniyor.

UNDP tarafından 10 Nisan’da laboratuvara teslim edilen 576 PCR kitinin ardından, sağlık çalışanları için 15 bin yüz siperi, yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere 20 aspiratör, COVID-19 tanısal testlerini yürüten laboratuvar için bir biyogüvenlik kabini ve tıbbi atıkların imhası için hastanende kullanılmak üzere bir tıbbi atık parçalayıcısı Sağlık Bakanlığı depolarına ulaştırılmıştı.

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