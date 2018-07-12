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"AA'nın tecrübesinden yararlanmak istiyoruz"

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"AA'nın tecrübesinden yararlanmak istiyoruz"
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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Anadolu Ajansı’nı (AA) ziyaret etti.

Gürdallı’yı, Genel Müdürlük binasında AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Mutanoğlu, AA’nın faaliyetleri ve hedefleri, kurumun yapısı ve işleyişi hakkında Gürdallı'ya bilgi verdi.

KKTC ve Ada'daki Türk toplumunun Türkiye için önemine dikkati çeken Mutanoğlu, TAK'ın güçlenmesine katkı sağlamak için AA olarak gerekli desteği verdiklerini vurguladı.

Fehmi Gürdallı ise TAK olarak AA’nın son yıllarda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan ve tarihi tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Taraflar mevcut iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

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