90’lı yıllara döndük

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer, müteahhitlerin 8 aydır devletten alacaklarını tahsil edemediğini, yükselen döviz karşısında alacaklarının eridiğinin ve müteahhitlerin sabrının taştığını vurguladı

TL karşısında değer kazanan döviz birçok sektörü olduğu gibi müteahhitleri de etkiledi. Konuya ilişkin Haber Kıbrıs’a konuşan Cafer Gürcafer, müteahhitlerin sabrının taştığını ve durumun her gün daha da kötüye gittiğini açıkladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, müteahhitlerin 8 aydır devletten alacaklarını tahsil edemediğini açıkladı. Yükselen döviz karşısında alacaklarının eridiğinin altını çizen Gürcafer, müteahhitlerin sabrının taştığını vurguladı. Hükümet yetkilileri ile ciddi tartışmalar yaşadıklarını anlatan Cafer Gürcafer, Ekonomik Örgütler Platformu’nun alacağı kararlara göre tavırlarını ortaya koyacaklarını söyledi.

Hükümet yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerin bir sonuca varmadığını anlatan Cafer Gürcafer, müteahhitlerin sabrının taştığını vurguladı.

Erken seçimin sancılarının devam ettiğini anlatan Gürcafer, bütçenin imzalanmasının gecikmesinin ve Türkiye ile KKTC arasından imzalanan protokolün imzalanmasının gecikmesinin büyük sorunlar yarattığını söyledi.

“Hantal bir yapı var…”

KKTC’de devlet yapısında bir hantallık olduğunu belirten Cafer Gürcafer, yazı ve kırtasiye işi için bekleyen ödemelerinin olduğunu ve bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Karayollarından alacağı olan müteahhidin alacağı paranın hazır olduğunu ancak üzerinde bloke olduğu için alamadığını anlatan Gürcafer, bu tarz durumların yüksek oranda ilgili memurun durumu umursamamasından ötürü ortaya çıktığını söyledi.

Yükselen döviz konusu ile ilgili Maliye Bakanı Serdar Dentaş’tan randevu talep ettiklerini söyleyen Cafer Gürcafer, Dentaş’ın kendilerine geri dönüş yapmadığını söyledi. Türkiye’den ihaleyi alan müteahhidin yükselen döviz karşısında fark aldığını anlatan Gürcafer, yerli müteahhitlerin 8 aydır ödeme bile alamadığını belirtti.

Bir müteahhidin 8 ay önce bin 300 TL’ye aldığı katranı bugün 2 bin TL’ye alabildiğini belirten Gürcafer, müteahhidin karının döviz karşısında erdiğini kaydetti.

Hükümetin Türk Lirası’na müdahale edemediklerini bildiklerini söyleyen Cafer Gürcafer, “TL’ye müdahale edemiyorsun analarız bari vatandaşın refahını sağlayacak adımlar at” dedi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın müteahhitlere ödeme yapılıyor açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Cafer Gürcafer “Ödeme alan müteahhitlerin sayısı yok denilecek kadar çok azdır” dedi.

Ülke olarak çok kötü bir sürecin içerisinden geçtiğimizin altını çizen Cafer Gürcafer, “90’lı yıllara döndük” benzetmesini yaptı. Banka faizlerinin ciddi şekilde yükselmesinin gündemde olduğunu belirten, Gürcafer bu durumun hem vatandaşı hem de müteahhitleri çok kötü bir şekilde etkileyeceğini söyledi. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkan Cafer Gürcafer, müteahhitlerin devletten alacaklarına ilişkin devletin ödemelerin iyileştirilmesine yönelik yada zarar ziyanın karşılanmasına yönelik hiçbir adım atmamasından rahatsızlık duyduklarını ekledi. (Bahadır Ayna)