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900 bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

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900 bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 18 Ocak 2020 tarihli çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen 900 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Türkiye İş Bankası Çarşı Girne Bireysel Krediler Yetkilisi Gökhan Sançar’ın teslim aldığı bildirildi. 900 bin TL’lik çeki, Birim Sorumlusu Osman Yıldızev banka yetkilisine teslim ederken kazanana iyi günlerde kullanması temennisinde bulundu. Yıldızev ayrıca, 28 Ocak’taki çekilişin 300 Bin TL büyük ikramiyesi olduğunu hatırlatarak vatandaşlara bol şanslar dileğinde bulundu.

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