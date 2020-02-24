900 Bin TL sahibine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat 2020 tarihli çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 18 Şubat 2020 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Türkiye İş Bankası Gazimağusa Şubesi Yetkilisi Tuğçe Can’ın teslim aldığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Yıldızev ayrıca 28 Şubat çekilişinde 300 Bin TL için bilet satışlarının devam ettiğini de hatırlattı.