90 kamyon ilaç imha ediliyor!

İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulundu. Yaklaşık 90 kamyon ilaç imha edilecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek burasının kontrol altına alınması için kolları sıvadıklarını açıkladı.

Pilli, bakanlığa bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde bulunan genel ecza deposunda ilaç depolama sistemi ve uygulanmaya başlanacak yeni kontrol sistemi konusunda açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İlaç ve Eczacılık Dairesi depo kısmında bir felaketle karşılaştığını ve içerisinde tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, mevcut depoda ne kadar ilaç olduğu, ne zaman alındığı, içeriğinin ne olduğu ve son kullanma tarihlerinin bilinmediğini üzülerek öğrendiğini dile getiren Pilli, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“TARİHİ GEÇMİŞ ÇOK İLAÇ TESPİT ETTİK… OTOMASYONDA EKSİKLİK VAR”

Bakanlık olarak derhal harekete geçtiklerini belirten Bakan Pilli, “Maalesef İlaç Eczacılık Dairesi’ne bağlı genel ecza deposunda tarihi geçmiş çok sayıda ilaç olduğunu tespit ettik. Burada bulunan ilaçları kayıt altına alması gereken otomasyon sisteminde de eksiklik söz konusu. İlaçlar sağlıklı olarak mevcut sistemde kayıt altına alınamıyor ve depoda yeni gelen ilaçlar ön kısımlara yerleştirilirken tarihi geçmiş ilaçlar arkada bırakılıyordu dedi.

“YAKLAŞIK 90 KAMYON İLAÇ İMHA EDİLECEK”

“Yıllarca bu kadar büyük bir ilaç sarfiyatının olması, yaklaşık 90 kamyon kadar ilacın imha için bu kadar uzun süre beklemesi ve bu kadar büyük bir ihmalin olması kabul edilemez bir durum” diyen Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak kalıcı bir sistem için kolları sıvadıklarını kaydetti.

İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda bulunan tarihi geçmiş ilaçlar ayıklanarak başka depolarda korunup, uygun koşullarda gerekli sağlık tedbirleri alınarak imha edileceğini dile getiren Pilli, mevcut ilaçların kontrol altına alınması için otomasyon sisteminin düzenleneceği ve tarihi geçmiş ilaçların anında sistemde yer alacağını belirtti.



“TEK BİR İLACIN DAHİ SARF EDİLMEMESİ KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Otomasyon sisteminin yüzde yüz verimli hale getirileceğini ve ilaçların depoya girişi-çıkış tarihleri, son kullanma tarihleri, depodan çıkışlarının ne zaman olduğu ve ne kadar kaldığı gibi tüm detayların sistemde yer alacağını dile getiren Pilli, şu bilgileri verdi:

“Tüm hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimizin eczanelerinde bulunan ilaçları da kontrol altına alacağımız bir yapı kuruyoruz. Tek bir ilacın dahi israf edilmemesi konusunda kararlıyız. Bu kadar uzun süre ilaçların kontrol altında tutulmadığını üzülerek belirtmek isterim. Kalıcı önlemler için düğmeye bastığımızın özellikle altını çizerek, kamuoyunun bilgisine sunarım.”