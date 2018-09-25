9 işyerine ceza

Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde 9 inşaatın Pazar günü inşaat faaliyetinde bulunma yasağına uymadığı tespit edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, inşaat denetimlerinin devam ettiğini belirtti. Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşhir ve Utandırma (“Name and Shame”) uygulaması çerçevesinde; her hafta Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde yapılan denetimleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyoruz. Bakanlık, Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından ülke genelinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini, kayıt dışı işçi denetimleri ve Pazar günleri çalışma yasağına uymayan inşaatların isimlerini teşhir ederken, yasal yükümlülüklerini yerine getiren örnek işverenlerin de ismini açıklayacak.

21 Eylül 2018 Cuma günü Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde, Yunus Alaçam İnşaat’a ait bir inşaatın faaliyeti; iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli koşulları yerine getirmediği gerekçesi ile durduruldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde faaliyetleri durdurulan İrfan Göçen İnşaat ve Emlak Şirketi Ltd, Osmanoğlu İnşaat Ltd , Alpdağ İnşaat Şirketi Ltd ve İshakoğlu İnşaat Müteahhitlik Ltd, gereken yükümlülüklerini yerine getirerek yeniden faaliyetlerine başladı. 23 Eylül Pazar günü, 19 inşaat ve 13 işyeri denetlendi. 23 Eylül 2018 Pazar günü, Çalışma Dairesi tarafından inşaatlara yönelik yapılan denetimlerde;

1. Ali Altınöz

2. Nazlı Kardeşler

3. İdal Yapı Danış. Şti. Ltd

4. Hüseyin Karademir

5. Capiton Construction LTD

6. İsmail Zeynel Abidin

7. Vipera İnşaat Şti. Ltd ( Küçük Kaymaklı)

8. Vipera İnşaat ( Metehan)

9. Erdal Arabacıoğlu Const.

isimli İnşaatların Pazar günü inşaat faaliyetinde bulunma yasağına uymadığı tespit edilmiş ve söz konusu işverenlere; İş Yasası’nın 35. Maddesine atfen; İş Yasası’nın 72. Maddesinin 2(b) fıkrası kapsamında yarım asgari ücret tutarında idari para cezası kesilmiştir. Teftiş edilen 9 inşaatta 20 çalışan denetlenmiş; Capiton Const. Ltd’de 2, İsmail Zeynel Abidin’e ait inşaatta 2 olmak üzere 4 kaçak işçi tespit edilmiş ve toplam 10 480 TL (4 asgari ücret) tutarında idari para cezası kesilmiştir.

Pazar günü inşaat faaliyetinde bulunma yasağına uyan örnek inşaatlar ise :

1. Mar Construction

2. Sezar İnşaat’a Ait Caska Otel İnşaat

3. Os-ha Construction

4. Faryap Yapı

5. Baştaşlar İnşaat

6. Yapım İnşaat Şti. Ltd

7. Kurucuğlu İnşaat

8. Akfen İnşaat

9. Vedat Ertüngü İnşaat

10. J&J Construction

olarak tespit edilmiştir.

Yine 23 Eylül 2018 Pazar günü , Gaziköy-Ağıllar bölgesinde Çalışma Dairesi tarafından yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde ise, 13 küçük ve büyük baş hayvancılık faaliyeti gösteren işyeri teftiş edilmiş; Akın Bekar’a ait işyerinde 2, Hamide Bekar’a ait işyerinde de 2 olmak üzere 4 kaçak işçi tespit edilerek toplam 10 480 TL ( 4 asgari ücret) tutarında idari para cezası kesilmiştir.

Denetimler Her Alanda Sıklaşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği, kayıt dışı işçi ve çalışma saatleri denetimleri her sektörde artarak kararlılıkla devam edecek.

Yanında kayıt dışı işçi çalıştıran, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan ve Pazar günü inşaat faaliyetinde bulunma yasağını ihlal eden işyerlerine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni kurallar gereği; en az 3 ay süre ile ön izin ve çalışma izni işlemi yapılmayacaktır.

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kapsamında , yanında kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerlerine her kayıt dışı çalışan için bir asgari ücret (2620 TL), iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işverenlere İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü kapsamında ; yazılı uyarı ve faaliyeti durdurma yaptırımı; Pazar günü inşaat faaliyetinde bulunma yasağını ihlal işverenlere ise İş Yasası’nın 72. Maddesi kapsamında yarım asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.”