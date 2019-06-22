“9 gün boşu boşuna tutuklu kaldım”

Girne’de Senak Kuyumcu’nun İranlı soyguncular tarafından soyulması olayı ile ilgili tutuklanan Şahin Yıldız, hakkında delil olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Yıldız, 9 gün boşu boşuna neden hapiste kaldığı yönünde isyan etti

Murat ASLAN

Girne’de Senak Kuyumcu isimli işyerinde 6 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen soygun olayı ile ilgili tutuklanan Şahin Yıldız serbest kaldı.

Soygun yaptıktan sonra Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak kaçan İranlı Mahdi Niazijengheshlaghi ve Jamshid Bagherpoor ile telefon görüşmesi yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Yıldız hakkında yapılan soruşturmada kanıt bulunamadı. Yıldız, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

9 GÜN BOŞU BOŞUNA KODESTE TUTTULAR

Serbest bırakılması sonrasında gazetemize gelerek yaşadığı mağduriyeti aktaran ve polisten şikayetçi olan Şahin Yıldız, 9 gün boyunca boşu boşuna kodeste tutulduğunu ifade etti.

Kendisinin Girne’deki Peymel Otel’in yanında bulunan küçük otelin işletmesini yaptığını aktaran Yıldız, bundan yaklaşık 3 ay önce hırsızlığı yapan İran uyruklu şahsın otellerine gelerek 6 gün kaldığını ve son günün parasını ödemediğini ifade etti.

Yaklaşık 1,5 ay önce bu İranlı hırsızın telefon ederek kendisine “Ben gelip sana borcumu ödeyecem ve orada yeniden kalacağım” dediğini aktaran Şahin Yıldız, kendisinin de “Ona fiyatlar değişti. Şimdi 250 TL oldu” cevabını verdiğini anlattı. Bu konuşmadan dolayı polisin kendisini göz altına alarak 9 gün boşu boşuna hapiste tuttuğunu vurguladı.

Mağduriyetiyle ilgili Polis Genel Müdürlüğü başta olmak üzere gerekli yerlere şikayetini yaptığını söyleyen Yıldız “Tecavüzcüyü 3 gün, eroincisini üç gün tutarlar ama benim gibi hiçbir suçu olmayanları 9 gün niye tutarlar anlamadım” diyerek sitem etti.

SOYGUN OLAYI NASIL OLMUŞTU?

Girne’de 6 Haziran 2019 tarihinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda iki soyguncu Antil Liman bölgesinde faaliyet gösteren Senak Kuyumcu’ya girmiş, işyeri sahibi Gülesen Aksay’ı ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp etkisiz hale getirdikten sonra altın ve para çalıp kaçmıştı. Soygundan sonra kıyafet değiştirip, taksi ile Lefkoşa’ya giden iki zanlı, yine taksiye binerek Mağusa’ya gitmişti. Soygunlar 15.30 sıralarında ise Ercan’dan çıkış yaparak kaçmayı başarmıştı. Soyguncuların 9 tabla, 60 küçük kolyelik ve kolye standı, 2 bileklik standı, 3 küpe standı, 35 yüzük standı, bin 170 kolye, 80 kolye ucu, 165 bilezik, 363 bileklik, 348 yüzük, 670 çift küpe, 140 maşallah; 74 pırlanta kolye, 10 bilezik, 139 bileklik, bin 46 yüzük, 32 küpe ve 15 bin sterlin ile yaklaşık 4 bin Türk Lirası değerinde madeni parayı çaldığı belirtilmişti.Polis ekiplerinin gerçekleştirildiği aramalar sonucu çalınan altınların büyük bir kısmı ile nakit para bulunmuştu.



