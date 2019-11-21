banner255
banner69
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
11 0
Minik Deniz taburcu oldu
Minik Deniz taburcu oldu
24 0
 
Keyif alıp, keyif veriyorlar
Keyif alıp, keyif veriyorlar
177 0
İtalya'dan rekor seri
İtalya'dan rekor seri
24 0
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
521 0
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
29 0
Cami yerine çöplük oldu
Cami yerine çöplük oldu
27 0
banner82

9 ayda 2 bin 700 kişiye vatandaşlık

banner27

İçişleri Bakanı Baybars, son 9 ayda 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini açıkladı

9 ayda 2 bin 700 kişiye vatandaşlık

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, son 9 ayda 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini açıkladı.

Baybars bu açıklamaları Diyalog Tv’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olduğu programda yaptı.

Baybars, eylül ayında 448, ekim ayında ise 381 kişiye yurttaşlık verildiğini söyledi. Bir yıl önce 2018'de 2 bin 314 kişiye yeni yurttaşlık verildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "Bu yıl bu sayı aşıldı" derken, 1 Ocak - 30 Eylül 2019 döneminde 2 bin 700 kişiye yurttaşlık verildiğini teyit etti.

Bu yurttaşlıklarının ne kadarının Bakanlar Kurulu, ne kadarının Bakanlık kararı ile olduğu ise açıklanmadı.

 "Çok fazla başvuru var" diyen Bakan Baybars, özellikle yurttaş olanların eş ve çocuklarına dair de bekleyen işlemler olduğunu söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.