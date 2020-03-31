897 kişi karantinada

Özersay, merkezi karantina uygulamasına başlandığı 10 Mart'tan bugüne kadar toplam 897 kişinin 9 farklı merkezde misafir edildiğini; bundan sonra gelecek KKTC vatandaşları için yeni kullanılacak karantina merkezleri için de bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti

KKTC'de, tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde 8 gün önce alınan kısmi sokağa çıkma kararının ardından bu geceden itibaren geceleri tam sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçiliyor. Bakanlar Kurulu, bu geceden başlamak üzere 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Hükümet, bu süreçte açık olan birkaç yerden biri olan marketlerin çalışma saatlerini de sınırlayarak akşam saat 20.00'de kapatma zorunluluğu getirdi.

Bakanlar Kurulu bugün öğleden sonra Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantıda, bazı kararlar aldı.

Kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

BELEDİYELERE MARKET DENETİMİ ÇAĞRISI

Özersay, süpermarketlerin bu akşamdan itibaren saat 20.00'de kapatılması yönünde karar aldıklarını açıkladı ve süpermarketlerin mesafe ve hijyen kurallarına uymamaları halinde belediyelerin kapatma dahil ceza kesme yetkisi olduğunu hatırlatarak belediyelere bu yönde çağrı yaptı.

21.00-06.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bu akşamdan başlamak üzere saat 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıklayan Özersay, ev ziyaretleri, gezmeler, markete gitme gibi davranışların artık mümkün olmayacağını vurguladı. Yaptıkları bütün çağrılara rağmen gezme ve markete gitmelerin sürdüğünü gözlemledikleri için bu kararı aldıklarını belirten Özersay, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi'nin de dün toplandığını, kendisinin de toplantıda yer aldığını söyledi.

MERKEZİ KARANTİNADA 897 KİŞİ... YENİ YERLER AYARLANIYOR

Özersay, devletin farklı kurumalarında ve eczanelerde hijyen malzemeleri ve kıyafetlerden ne kadar bulunduğunun tespiti için bir çalışma yapıldığını bildirerek merkezi karantina uygulamasına başlandığı 10 Mart'tan bugüne kadar toplam 897 kişinin 9 farklı merkezde misafir edildiğini; bundan sonra gelecek KKTC vatandaşları için yeni kullanılacak karantina merkezleri için de bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İstanbul ve Ankara'dan charter seferlerle gelecek vatandaşların karantina sürelerini geçirecekleri ortamların hazırlıklarının da Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi'nde ele alınıp değerlendirildiğini kaydetti.

Ülkede çeşitli kurumlarca dağıtılmaya başlanan yardım paketleri konusunda da bir değerlendirme yaptıklarını belirten Kudret Özersay, tüm ilgili kurumların bir araya gelmesiyle koordinasyonun sağlanması ve merkezi ve adil bir dağıtımın yapılabilmesinin hedeflendiğini anlattı.

İNGİLTERE'DE 19 KIBRISLI TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Kudret Özersay, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan koronavirüs testleri konusunda da bilgi verdi ve şu ana kadar İngiltere'de 19 Kıbrıslı Türk'ün hayatını kaybettiğini hatırlatarak ölenlere rahmet, ailelerine ve topluma başsağlığı diledi.

TESTLER TEMASLI TAKİBİ ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Şu anda KKTC'de 69 hasta bulunduğuna işaret eden Özersay, "Yapılan testler ne kadar çok test yaparsak o kadar iyi düşüncesiyle değil temaslı takibi üzerinden yapılıyor. Belirli bazı olasılıklar takip edilerek testler yapılıyor. Örneğin ülkemize giren ve sonradan pozitif olduğu tespit edilen hastaların, ülkeye giriş yaptıkları tarihte muhacerette görev yapan polislere testler yapılarak temaslı takibi üzerinden yürütülüyor" dedi.

32 Alman, 37 KKTC vatandaşına koronavirüs teşhisi konulduğunu, 1 Alman vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlatan Özersay, biri Alman 2'si KKTC vatandaşı 3 kişinin yoğun bakımda bulunduğunu söyledi. 40 yaşındaki hastanın hastaneye geç getirilmesi sorunu yaşandığını, yoğun bakımda tutulduğunu ve durumunun stabil olduğunu söyledi. Diğer hastaların tedavilerinin ayrı odalarda profesyonel biçimde sürdüğünü kaydeden Özersay, yurt dışından gelen ve karantinada tutulan vatandaşların 1-2-3 ve 9 Nisan'da karantinadan çıkacağını, kendilerine test yapılacağını ve bir hafta da evlerinde izole kalmaları gerektiğini hatırlattı.

"ÖZEL HASTANEYLE YÜKSEK RAKAMA ANLAŞMA YOK"

Kudret Özersay, hükümetin herhangi bir özel hastane ile virüs çerçevesinde ortaya konulan mücadelenin parçası olarak yüksek rakamlı bir anlaşma yapılmadığını da açıkladı ve "Maliye Bakanlığı'nın da böyle bir onayı yoktur. Diyalog, istişare devam ediyor, hizmet alımı yapılabilir ama böyle bir anlaşmamız yoktur. Dolayısıyla basında yer alan rakamlar uzlaşılmış rakamlar değildir" dedi.

CHARTER UÇUŞLAR... 1NİSAN'DA İSTANBUL'DAN, 4 NİSAN'DAN ANKARA'DAN

Özersay, KKTC ile Türkiye arasında charter seferlerin söz konusu olduğunu belirterek, şu ana kadar 1 Nisan’dan İstanbul’dan, 4 Nisan’da da Ankara’dan Ercan'a charter seferler düzenleneceğini açıkladı. Özersay, bir özel firmanın düzenleyeceği charter seferle gelecek yolcuların burada hazırlanacak öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada kalacaklarını söyledi.

BUGÜN CHARTER SEFERLE KUZEY IRAK'A 317 YOLCU GİTTİ

Özersay, bugün charter seferle Kuzey Irak'a 317 yabancı uyruklu kişinin gittiğini; 10 Mart’tan itibaren kara kapıları hariç ülkeden 47 bin 432 kişinin çıkış; 15 bin 478 kişinin de giriş yaptığını açıkladı.

Dünyanın mücadele ettiği koronavirüsle başarının halka bağlı olduğunu ifade eden Özersay, belediyelere, marketlerdeki hijyen ve mesafe kurallarını denetlemesi çağrısını yineledi.

Başbakan Yardımcısı Özersay, "Başarılı olabilmemiz için toplumsal bilinçle hareket etmemiz gerekir, herkesin kendini, sevdiklerini ve toplumu düşünerek evde kalması gerekir. Başarılı olacağımıza ben inanıyorum. Bugüne kadar gayet iyi götürdüğümüze inanıyorum. Bir ada ülkesi olarak eğer tedbirli olursak, herkes sorumluluğunun bilincinde olursa, canımız yanmaz, can kayıplarımız artmaz. Buna herkes dikkat etmeli" dedi.

Bugün ödemeler nedeniyle bankaların ve bazı devlet dairelerinin önünde kuyruklar olduğunu kaydeden Özersay, birinin gelmesini beklemeden herkesin kendi tedbirini alması ve mesafe kuralına uyması gerektiğini vurguladı.