871 üreticiye 18 milyon TL

Süt bedelleri ödeniyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Mayıs devresinin geriye kalan yüzde 20'lik kısmını ve 16-31 Mayıs 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 75'ini bugün ödüyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Mayıs döneminde kuruma süt veren 886 üretici için toplam 17 milyon 734 bin 684.93 TL’lik çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 20'lik kısmını oluşturan 3 milyon 546 bin 936.99 TL, bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

16-31 Mayıs döneminde SÜTEK’e süt veren 871 üreticinin alacağının yüzde 75’ini oluşturan 18 milyon 319 bin 866.57 TL de bugün üreticilere ödenmek bankaya yatırıldı.