840 turisti sağlıklı şekilde gönderdik

KKTC’de ilk korona virüs vakasına yakalanan ve tedavisi tamamlanan Alman turist çift dahil olmak üzere otellerde karantinada tutulan turist kafileleri dün ülkelerine gönderildi. Dün ve bugün 6 uçuşla toplam 840 yolcu Avrupa’ya taşınmış olacak

Mağusa Bölgesi’ndeki Salamis Bay Conti Resort Hotel, Port View ve Oscar Park Hotel’de konaklayan turist kafileleri ülkelerine döndü.

İlk corona virus vakasının görüldüğü Alman turist kadın ile corona virüs bulaşan eşi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün sağlıklı olarak ülkelerine döndü.

Bunun yanında karantina standartlarına uygun olarak gözetim altında tutulan turist kafileleri de, karantina sürelerinin dolmalarının ardından ülkelerine döndü.

KKTC’de karantina altında tutulan Alman vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Avrupalıların ülkelerine dönüşleri dün sabah başladı. Dün ve bugün için planlanan 6 uçuşla toplam 840 yolcu Avrupa’ya taşınmış olacak.



Turist kafileleri sabahın erken saatlerinden itibaren otellerinden çıkış yaparak otobüslerle sıkı tedbirler içinde Ercan Havaalanı’na götürüldü.

Dün sabah saat 06:00’da 3’ü çocuk 104 Alman vatandaşını taşıyan uçak Almanya’nın Dresden şehrine inmek üzere Ercan Havaalanı’ndan ayrıldı.

Gün içerisinde 4 uçak daha kalktı ve bu uçaklarla 684 Alman ve İsveç vatandaşı yolcu taşındı.

Bu sabah Ercan’dan ayrılacak uçakla ise 52 Fransız vatandaşı Antalya üzerinden Marsilya’ya götürülecek.