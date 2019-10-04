8 yerli bir ithal üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucu, Akdeniz köyünde İbrahim Kırmızıgil'e ait “kapyabiber” 2. defa limit üstü bitki koruma ürünü çıkmasındandolayı üreticinin kendi isteği üzerine imha edildi.
Tarım Dairesi, 27 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerden 76 numuneden 75 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numune, firmanın isteği üzerine imha edildi.
Öte yandan, yerli ürünlerden 23 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 7 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu, 1 numune imha edildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
2
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
7
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
8
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
9
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
10
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
11
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
12
|
Pınarlı Tarım Hay.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
18
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
19
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
20
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
21
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
22
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
24
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
25
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
26
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
27
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
28
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
29
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Cin Biber
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
33
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
34
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
35
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
36
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
37
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Acı Cin Biber
|
Temiz
|
38
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
39
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
40
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
İmha
|
41
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
42
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
43
|
Yoran Tarım
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
44
|
Küçükuncular Ltd.
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
45
|
Muhammed M. Ömeroğlu
|
İthal
|
Yaprak Pul Biber
|
Temiz
|
46
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|
47
|
AG Sanayi
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
48
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
49
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
50
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt yemi 19
|
Temiz
|
51
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
52
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
53
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
54
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
55
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
56
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
57
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
58
|
Tesko Trd. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
59
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
60
|
Tesko Trd. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
61
|
Tesko Trd. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
62
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
63
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
64
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
65
|
Pınarlı Tarım Hay.
|
İthal
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
66
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
67
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
68
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
69
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
70
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut (Deveci)
|
Temiz
|
71
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Mantar
|
Temiz
|
72
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
73
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
74
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
75
|
Gümrük D/si
|
İthal
|
Soğan
|
Temiz
|
76
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
77
|
Erdal Türksoy
|
Aygün
|
Glumra
|
Limit Üstü
|
78
|
Osman Şeker
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
79
|
Tahsin Şen
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Limit Üstü
|
80
|
Osman Şeker
|
Mağusa
|
Böğrülce
|
Temiz
|
81
|
Ali Yılmaz
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
82
|
Gürcümen Pınar
|
Ziyamet
|
Salatalık
|
Temiz
|
83
|
Özkan Con
|
Yeşilköy
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü
|
84
|
Özkan Con
|
Yeşilköy
|
Çarli Biber
|
Limit Üstü
|
85
|
İbrahim Altıntaş
|
Yeşilköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
86
|
Seyfullah Tarhan
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
87
|
Sinem Kardana
|
Karşıyaka
|
Böğrülce
|
Temiz
|
88
|
Sinem Kardana
|
Karşıyaka
|
Marul
|
Temiz
|
89
|
Mehmet Dolmacı
|
Lapta
|
Marul
|
Temiz
|
90
|
Fahri Keskin
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Limit Üstü
|
91
|
Ramadan Kandulu
|
Kalkanlı
|
Nar parcel2
|
Temiz
|
92
|
Selim Sergey
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
93
|
Hüseyin Öztürk
|
Kalkanlı
|
Nar tatlı
|
Limit Üstü
|
94
|
Hüseyin Öztürk
|
Kalkanlı
|
Nar wanderful
|
Limit Üstü
|
95
|
Erdinç Bilgin
|
Güneşköy
|
Nar
|
Temiz
|
96
|
Erdal Fabrikacı
|
Güneşköy
|
Nar
|
Temiz
|
97
|
Ramadan Kandulu
|
Kalkanlı
|
Nar parcel1
|
Temiz
|
98
|
Nurcan Uluşanlar
|
Zümrütköy
|
Nar wanderful
|
Temiz
|
99
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Kapya Biber
|
İmha