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8 yerli bir ithal üründe limitüstü kalıntı

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8 yerli bir ithal üründe limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nin, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucu, Akdeniz köyünde İbrahim Kırmızıgil'e ait “kapyabiber” 2. defa limit üstü bitki koruma ürünü çıkmasındandolayı üreticinin kendi isteği üzerine imha edildi.

Tarım Dairesi, 27 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 76 numuneden 75 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numune, firmanın isteği üzerine imha edildi.                                                       

Öte yandan, yerli ürünlerden 23 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 7 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu, 1 numune imha edildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

7

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Domates

Temiz

8

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

12

Pınarlı Tarım Hay.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

24

Halil Kasap Paz.

İthal

Üzüm

Temiz

25

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

26

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Domates

Temiz

27

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

28

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

29

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

34

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

35

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

36

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Domates

Temiz

37

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Acı Cin Biber

Temiz

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

40

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

İmha

41

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

42

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

43

Yoran Tarım

İthal

Havuç

Temiz

44

Küçükuncular Ltd.

İthal

Susam

Temiz

45

Muhammed M. Ömeroğlu

İthal

Yaprak Pul Biber

Temiz

46

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

47

AG Sanayi

İthal

Üzüm

Temiz

48

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

49

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

50

TÜK

İthal

Sığır Süt yemi 19

Temiz

51

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

52

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

53

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

54

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

55

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

56

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

57

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

58

Tesko Trd. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

59

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

60

Tesko Trd. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

61

Tesko Trd. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

62

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

63

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

64

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

65

Pınarlı Tarım Hay.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

66

Selgün Tic.

İthal

Domates

Temiz

67

Selgün Tic.

İthal

Üzüm

Temiz

68

Selgün Tic.

İthal

Elma

Temiz

69

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

70

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut (Deveci)

Temiz

71

SVS Tic. Ltd.

İthal

Mantar

Temiz

72

Bekir Cura

İthal

Havuç

Temiz

73

Bekir Cura

İthal

Domates

Temiz

74

Bekir Cura

İthal

Armut(S:M)

Temiz

75

Gümrük D/si

İthal

Soğan

Temiz

76

Nej Grain Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

77

Erdal Türksoy

Aygün

Glumra

Limit Üstü

78

Osman Şeker

Mağusa

Patlıcan

Temiz

79

Tahsin Şen

Mağusa

Salatalık

Limit Üstü

80

Osman Şeker

Mağusa

Böğrülce

Temiz

81

Ali Yılmaz

Mağusa

Marul

Temiz

82

Gürcümen Pınar

Ziyamet

Salatalık

Temiz

83

Özkan Con

Yeşilköy

Kapya Biber

Limit Üstü

84

Özkan Con

Yeşilköy

Çarli Biber

Limit Üstü

85

İbrahim Altıntaş

Yeşilköy

Pırasa

Temiz

86

Seyfullah Tarhan

Yeşilköy

Domates

Temiz

87

Sinem Kardana

Karşıyaka

Böğrülce

Temiz

88

Sinem Kardana

Karşıyaka

Marul

Temiz

89

Mehmet Dolmacı

Lapta

Marul

Temiz

90

Fahri Keskin

Güzelyurt

Nar

Limit Üstü

91

Ramadan Kandulu

Kalkanlı

Nar parcel2

Temiz

92

Selim Sergey

Bostancı

Nar

Temiz

93

Hüseyin Öztürk

Kalkanlı

Nar tatlı

Limit Üstü

94

Hüseyin Öztürk

Kalkanlı

Nar wanderful

Limit Üstü

95

Erdinç Bilgin

Güneşköy

Nar

Temiz

96

Erdal Fabrikacı

Güneşköy

Nar

Temiz

97

Ramadan Kandulu

Kalkanlı

Nar parcel1

Temiz

98

Nurcan Uluşanlar

Zümrütköy

Nar wanderful

Temiz

99

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Kapya Biber

İmha

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