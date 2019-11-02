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8 metre yükseklikten arabanın üzerine düştü

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Lefkoşa’da önceki akşam dengesini kaybeden 34 yaşındaki Şükürulla İmamkulliyev kaldığı evin penceresinden düştü. 8 metre yükseklikten park halindeki bir arabanın üzerine düşen İmamkulliyev ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

8 metre yükseklikten arabanın üzerine düştü
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Polis şu bilgiyi paylaştı:

31.10.2019 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Önder Depreli Sokak üzerinde, Şükürulla İmamkulliyev, kalmakta olduğu ikametgahın salon kısmında pencere önünde bulunduğu sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

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