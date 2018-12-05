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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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8 günde 40 şikayet

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Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Şiddetle Mücadele Birimi’ne 8 günde 40 şikayet yapıldı.

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8 günde 40 şikayet
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Başbakan Tufan Erhürman, "Polis Şiddetle Mücadele Şubesi"yle ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, şikayetler üzerine gerekli işlemlerin başlatıldığına işaret ederek, şiddet konusunda şikayeti bulunan kadınların bunu geç kalmadan polise bildirmelerinin önemine vurgu yaptı.
Erhürman, 26 Kasım 2018’de faaliyetlerine başlayan şubeye 4 Aralık tarihine kadar 40 şikayet bildirildiğini belirtti. Başbakan Erhürman, şikâyetlerin 22'sinin Lefkoşa'da, 9'unun Mağusa'da, 4'ünün Girne'de, 2'sinin Güzelyurt'ta ve 3'ünün de İskele'de yapıldığını kaydetti.
Ekim ayına kadar polise ulaşan şikâyet sayısının ise toplam 205 olduğunu ifade eden Erhürman, 8 günde bu rakamın yüzde 20’si kadar daha şikâyet yapıldığını belirtti.
Başbakan Erhürman, şiddet konusunda şikâyeti bulunan kadınların bunu ALO 155’e bildirmeleri konusundaki uyarısını yineledi.
 

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