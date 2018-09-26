8 bin dönümlük tarım alanı suya kavuşuyor

Yerel kaynaklardan elde edilen suyun 8 bin dönümlük tarımsal alana ulaşmasını sağlayacak Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi hayata geçirildi

Yerel kaynaklardan elde edilen suyun 8 bin dönümlük tarımsal alana ulaşmasını sağlayacak Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi’nin açılışı Kumköy tesislerinde dün yapıldı.

6 bin dönümlük alana verilecek su ardından, ikinci aşamada ise 2 bin dönümlük tarımsal alana daha su verilmesi hedefleniyor.

Kumköy tesislerinde gerçekleştirilen Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi’nin açılış töreninde konuşan Başbakan Erhürman, içinden geçilen sıkıntılı döneme işaret ederek, dövizdeki dalgalanmanın Türk Lirası’nda yarattığı değer kaybının içinde bulunulan sıkıntılı döneminin esas müsebbibi olduğunun herkesin malumu olduğunu söyledi.

Yaşanan sıkıntıyı sadece bu objektif gerçekle açıklamayı tercih etmediğine işaret eden Erhürman, buradan bir takım dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Erhürman; KKTC’de de Türkiye’de de TL kullanıldığına, ancak 8 aylık enflasyon oranına bakıldığında TC’de yüzde 12 civarlarında olan enflasyon oranın, ülkede yüzde 24 civarlarında olduğuna dikkat çekti.

Eğer Kıbrıs Türk halkı varoluş kaygısı yaşıyorsa, ekonomik varoluşu ve sürdürülebilirliği temel mesele olarak algılamak ve tartışmak gerektiğini ifade eden Başbakan Erhürman, “Bunun içindir ki Kıbrıs Türk halkı bir vizyon çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Biz hükümet olarak bir vizyon çerçevesinde hareket etmeyi asli görevimiz olarak sayıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının daha çok üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Başbakan Erhürman, sadece daha çok üretmenin de yeterli olmadığını, daha kaliteli üretmek, daha planlı ve bu ülkenin koşullarına uygun üretim yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun planlanarak hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Başbakan Tufan Erhürman, “Ürettiklerimizi illa ihraç edelim diye bir kaygım yok. Ülkemizde koskoca bir turizm sektörü var. 800 milyon doların üzerinde bir geliri var turizm sektörünün. Ama turizm sektöründe biz ürettiklerimizi ne kadar tüketiyoruz. Ne kadar turizm sektörüne yönelik üretiyoruz. Bütün bu soruların cevabı bugüne kadar yeterince değildi. Bugünden sonra bu cevabı hep birlikte reddetmek durumundayız” dedi.

İhracattan önce ürettiklerimizin içerde turizm ve Yüksek Öğretim Sektörü aracılığıyla tüketilecek yolların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başbakan Erhürman, “Bu toplum üretmeden var olamaz, bu toplum çalışmadan da var olamaz” şeklinde konuştu.

Daha çok çalışılması gerektiğine işaret eden Başbakan Erhürman, öncü sektörün turizm olup, turizmde çalışanların sadece yüzde 20’sinin KKTC vatandaşı olmasının ve genç işsiz oranının yüzde 19 olmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

Kamuda çalışanların da artık farklı bir çalışma ahlakı üzerinden çalışacağını vurgulayan Başbakan Tufan Erhürman, mesai saatlerine 1 saat geç gidip, 1 saat erken çıkmanın denetlenebilir bir şey olduğunu, denetimi arttıracaklarını belirtti.



Erhürman şöyle devam etti:

“Ancak bunun için kamuda çalışan herkesin kendinde bir çalışma ahlakının ürünü olarak, ben bu maaşı alıyorum ve bu maaşın karşılığında, şu saatte gelip, şu saate kadar üretmek, üreten sektörlerden gelen talepleri karşılamak zorundayım diye düşünmek zorundadır. Eğer biz bu çalışma ahlakını geliştirmezsek, eğer biz ben çalışmıyorum çünkü onlar da çalışmıyor mazeretine sığınmayı tercih edersek, üreten sektörle reel sektör kamudan şikayet etmeye devam edecek. Kamu reel sektörden şikayet etmeye devam edecek. Ama ağlayarak yürüyecek bir yolumuz yoktur. Çalışarak üreterek yürümemiz gereken bir yol vardır. Bu yolu hep birlikte yürümek zorundayız”

Bu ülkenin su ve enerji problemini çözmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Erhürman, enerji problemi ile ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın uzun süredir çalıştığını aktardı.

Bugün 82 kuruşa satılan elektrikle insanlardan verimli, kaliteli, planlı üretim yapmalarının beklenemeyeceğini ifade eden Başbakan Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Biz toplum olarak hep birlikte bunun çalışmasını yapıp, eleştirisi ve tartışmasıyla birlikte yapıp nasıl yapacağız da bu enerji fiyatlarını daha aşağı indireceğiz ve daha temiz enerji üreteceğiz bunun yolunu bulmakla yükümlüyüz.”

