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778 test sonucunda bir yeni vaka

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778 test sonucunda bir yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan Kovid - 19 test sayısının 778 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Pilli, bugün saptanan pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde tedavisi devam eden Kazakistan uyruklu vatandaşın eşi olduğunu, sözkonusu kişinin; eşinin pozitif olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan temaslı çalışmaları nedeniyle zaten gözetim altında tutulduğunu, bugün yapılan PCR test sonucuna göre pozitif sonuç alındığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif olan vakanın karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti. 
8 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Kovid -19 genel durumu şöyle: 
“Bugün yapılan test sayısı: 778    
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 1  
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı: yok  
Bugün kaybedilen vaka sayısı: yok
Yapılan toplam test sayısı: 44.604   
Toplam vaka sayısı: 114
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 104  
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 6
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4 
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: yok”

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