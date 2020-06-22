76 test yapıldı pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 test sonuçlarını açıkladı. Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 76 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını kaydetti.
Sağlık Bakanı Pilli’nin açıklamasına göre, 22 Haziran itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 76
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 36 bin 84
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 test sonuçlarını açıkladı. Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 76 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını kaydetti.