76 test yapıldı pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 test sonuçlarını açıkladı. Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 76 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli’nin açıklamasına göre, 22 Haziran itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 76

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 36 bin 84

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok”