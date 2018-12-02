Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, 750 engellinin istihdam beklediğini ifade ederek, “Çağrımıza kulak verin. Sosyal devlet anlayışı içerisinde lütuf değil, hakkımızı istiyoruz” dedi.

Dernek başkanı Suay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Günün; engelli bireylerin topluma entegre olması, toplumdan soyutlanmaması ve tüm insanlar gibi eşit şartlara sahip şekilde yaşayabilmesi için kabul edilen bir farkındalık günü olduğuna işaret eden Suay, günün ayrıca sorunların dillendirilebilmesi, problemlerin anlatılabilmesi ve tüm olumsuzlukların daha net olarak izah edilebilmesi için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Engellilere ilişkin özel günlerin, toplum hassasiyetinin ve bilincinin arttığı günler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda ülkemiz engellilerinin en büyük problemi olan istihdam konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Çok uzun yıllardır bir türlü yapılamayan engelli istihdamı ve özel sektörü teşvik eden yasanın takip edilememesi, işsiz olan engelli sayısını her geçen gün arttırmaktadır. Geçen yıl içerisinde 50 engellinin istihdam edilebilmesi için gerekli taslak çalışmanın yapıldığı bilgisini almıştık. Ancak yine hükümet değişti. Her zaman olduğu üzere de verilen sözler havada kalmış oldu. Geldiğimiz noktada genelde hükümeti, özelde ise ilgili bakanlıklarımızı göreve davet ediyoruz.

Camia olarak 750 engelli istihdam bekliyor diyoruz. Çağrımıza kulak verin ve sosyal devlet olma yolunda pozitif bir adıma şahit olalım. Şunun da altı çizilmeli ki sosyal devlet anlayışı üzere lütuf değil, hakkımızı istiyoruz.”

