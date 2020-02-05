74 öncesine yolculuk

Kıbrıs’ta 1974 öncesi tablolar, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi, ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de açıldı

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği, Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçıların resim ve görsel-işitsel kayıtlarından oluşan ve iki liderin anlaşması çerçevesinde değiş tokuş yapılan eserlerden oluşan sergi önceki akşam açıldı.

Ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de gerçekleşen serginin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, eşleriyle birlikte katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sergiyi, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının birbirlerinin sanatsal ve kültürel değerlerine saygılarının bir göstergesi olarak gördüğünü ve bu nedenle geleceğe dair ümit verici bulduğunu belirtti.

Akıncı “Hepimizin ortak hedefi olan siyasal bir çözüme ve gerçek bir barışa, kültür-sanatın birleştirici gücü olmadan ulaşamayız” dedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, serginin bir yandan toplumlararası güven inşasına katkıda bulunurken diğer yandan iki toplumun sosyo-kültürel kimliklerine vurgu yaptığını dile getirdi.

Kültür Teknik Komitesi Eş Başkanı Kani Kanol da konuşmasında, birçok görevli ve gönüllünün insiyatifleri ve emeklerinin meyvesi olarak nitelendirdiği bu sergideki sanat eserlerinin, gerek Kıbrıs sanat tarihi, gerekse dünya sanat tarihi açısından önemine vurgu yaparken, “Aynı şekilde, bizlere verilen görsel ve ses kayıtlarının da Kıbrıs Türkleri için çok değerli tarihi, sosyal, kültürel ve toplumsal önemi vardır” dedi.

Kültür Teknik Komitesi Eş Başkanı Androula Vassiliou da konuşmasında, kültür ve sanatın birleştirici etkisine işaret etti.

Liderlerin uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle CyBC arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergiye, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar ev sahipliği yapıyor. Sergide, 1974 sonrası kuzeyde kalan Kıbrıslı Rumlara ait 219 tablodan restore edilen 60’ı ve CyBC televizyonu ve radyosunda Kıbrıslı Türklere ait 54 TV ve 22 radyo programı kaydı yer alıyor.

Kıbrıs Türk halkının kültürel, sanatsal, sosyal ve siyasal hayatından kesitler içeren ses ve video arşivleriyle kuzeyde kalan ve koruma altına alınan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait 219 tablo, taraflara iade edilmek üzere bir süre önce BM yetkililerine teslim edilmişti.



