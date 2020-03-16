71 ülke vatandaşına giriş yasağı

Bakanlar Kurulu, dün bir kez daha olağanüstü toplandı, ek kararlar aldı. 71 ülkenin vatandaşına giriş yasağı getirildi, süpermarketlerdeki yemek noktaları kapatıldı. 14 günlük izolasyona uymayanlar tutuklanacak

Bakanlar Kurulu, dün olağanüstü toplandı, Corona Virüsü hakkında alınan tedbirlere ek tedbir amaçlı aşağıdaki kararı aldı:

1-Ülkemizde 27 Mart 2020 tarihine kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri de dikkate alınarak Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn vatandaşlarına ek olarak aşağıdaki ülke vatandaşları ile bu ülkelerden ülkemize gelecek olan kişilerin muhaceret izinli olsalar dahi 16 Mart 2020 saat 20:00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde ülkemize girişleri yasaklanmıştır. Bu yasak KKTC vatandaşları için geçerli olmayıp 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.

Hangi ülke vatandaşlarına yasak geldi?

Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Siera Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda,Brundi, Zambia, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan.

Bakanlar Kurulu, Birleşik Krallık’ta bulunan KKTC vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Birleşik Krallık’tan ayrılmamaları ve KKTC’ye gelmemeleri yönünde çağrı yaptı.

Salamis Otel’de devam eden karantina konusunda bir koordinasyon kurulu oluşturuldu.

Süpermarketler içerisinde bulunan sıcak-soğuk yemek noktaları da 16 Mart 2020 saat 08:00’den itibaren kapalı olacaktır. Marketler içerisindeki unlu mamül üretim noktaları bu yasağın dışında tutulacak.

14 günlük evde zorunlu gözlem /izolasyon altında bulunması gerekenlerin bu kısıtlamaya uymamaları durumunda polis tarafından tutuklanarak belirlenen gözlem merkezine götürülüp zorunlu olarak orada tutulacak.

14.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer alan 5’inci madde kaldırılarak aşağıdaki yeni madde yürürlüğe girecek:

Ülkemizde ithalatın devam edebilmesi, marketlerin tedarik işlemlerinin sürdürülübilmesi için malların yurtdışından gelmesini sağlayacak olan tırlar, geldikleri Gazimağusa ve Girne Limanlarında kalacak, geldikleri dorseler ülkemizdeki çekiciler tarafından alınıp ülke içi depolara yönlendirilecek.

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ile birebir ilişki içerisinde olan Muhasip/Murakıplar ve gümrük işlemlerinin tamamlanması için ordino şirketleri ve gümrük komisyonları da çalışmalarına devam edebilecek.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koronavirüsle ilgili tedbirleri ülke şartlarının gerektirdiği oranda, adım adım ve kademeli olarak yürürlüğe koyduklarını kaydederek “Sakiniz, temkinliyiz, eğer şartlar değişirse yeni tedbirleri de alacağız” dedi.

Özersay, “Mecbur olmadıkça evinizden çıkmayın” çağrısını yineledi.

Özersay, KKTC’ye girişleri önemli ölçüde sınırladıklarını, bu konuda sınırlama getirilen ülke sayısının 71’e ulaştığını belirtti.

Özersay, “Eğer şartlar değişirse tabi ki önümüzdeki günler sokağa çıkma yasağı da olur, vatandaşlarımız haricinde ülkeye girişler de yasaklanabilir ama şu anki kararlar mevcut şartlar çerçevesinde alındı” şeklinde konuştu.