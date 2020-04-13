70 ihtiyaçlı öğrencinin ailelerine gıda paketi

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu idaresi, Okul Aile Birliği ile öğretmenlerin katkılarıyla, 70 ihtiyaçlı öğrencinin ailelerine verilmek üzere gıda paketleri hazırladı

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu idaresinin, Okul Aile Birliği ile öğretmenlerin katkılarıyla, yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilen 70 ihtiyaçlı öğrencinin ailelerine verilmek üzere gıda paketleri hazırladığı kaydedildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli gıda ürünleri ile birlikte okulun mutfağında hazırlanan zeytinlilerin de bulunduğu gıda paketleri ailelere teslim ediliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu kapsamda Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu ziyaret ederek yürütülen yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşoğlu, Okulda yaptığı konuşmada yardımlaşmanın ve birlikteliğin önem kazandığı böylesi dönemde eğitim camiasının kenetlenerek yoğun bir mücadele yürüttüğüne dikkat çekti.

Çavuşoğlu, yardıma ihtiyaç duyan ailelere destek vermek amacıyla sorumluluk alarak harekete geçen Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu idarecilerini, öğretmenlerini ve Okul Aile Birliğini tebrik etti.

Yaşanılan süreçte desteklerini esirgemeyen herkese ayrıca teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, bakanlığın tüm imkanlarıyla öğrencilerin ve ailelerin her zaman yanında olacağını belirterek yaşanılan bu zorlu süreci birlik ve beraberlik duygusu içerisinde hareket ederek aşacaklarını söyledi.