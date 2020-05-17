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67 test yapıldı, pozitif vaka çıkmadı

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 67 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

67 test yapıldı, pozitif vaka çıkmadı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 67 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

Bakan Pilli, aynı zamanda  bugün meydana gelen yangınların ardından büyük üzüntü duyduğunu, yaşanan doğa tahribatından dolayı adeta ciğerlerimizin yandığını söyledi. 

Tam hasat döneminde bir yıllık emeklerin boşa gittiğini de belirten Bakan Pilli, halkımızın yıllar yılı çıkan bu yangınlar ve kayıpların ardından artık çok daha duyarlı olmaları gerektiğini, yangına sebep veren kişilerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini kaydetti. 

Yangınların çıkmasında maalesef ihmallerin olduğunu unutmamız gerektiğinin altını çizen Bakan Pilli , ülkemize, hepimize  geçmiş olsun dedi . 

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