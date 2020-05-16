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67 gün sonra ilk sarılma

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Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, 67 gün sonra kızına sarılmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı

67 gün sonra ilk sarılma

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, 67 gün sonra kızına sarılmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde, karantina merkezinde görev yapan ve bu sürede sevdiklerinden ayrı kalan Dr.Aldağ, 'bir daha yaşanmaması dileğiyle' 67 gün sonra kızına sarıldı.

Aldağ'ın paylaşımı şöyle:

"Görmeden dokunmadan sarılmadan koklamadan öpmeden geçen tam 67 gün!. Çekilen tüm yorgunlukların sıkıntıların tüm streslerin endişelerin korkuların her şeyin ama her şeyin önemini yitiridiği an!  Bir daha yaşanmaması dileğiyle"

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