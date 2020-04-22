646 test yapıldı, pozitif vaka çıkmadı

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 646 korona virüs testinde vaka bulunmadığını açıkladı. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 17 Nisan'dan bu yana, son 5 gündür pozitif vakaya rastlanmamış oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılan test sayısı 646, Pozitif vaka sayısı sıfır" dendi.

Sağlık Bakanlığı, bugün korona virüs tedavisi gören iki hastanın iyileştiğini de belirtti.

Sağlık Bakanlığı, açıklaması şöyle:

"Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0.

Toplam yapılan test sayısı: 7525.

Toplam pozitif vaka sayısı: 108.

Tedavisi süren hasta sayısı: 17.

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4.

Toplam iyileşen hasta sayısı: 87."