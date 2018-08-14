Polis, son bir haftada ülke genelinde 6 bin 423 aracı kontrol ederken, 638 sürücüye ceza kesti. Trafik suçları arasında ilk sırada süratli araç kullanmak, ikinci sırada seyir halinde cep telefonuyla konuşmak var.

06 – 12 Ağustos tarihleri arasında polis, ülke genelinde toplam 6 bin 423 aracı kontrol ederken, 638 sürücüyü farklı trafik suçları nedeniyle rapor etti.

Sürücülerden 113’ü süratli, 12’si tehlikeli, 27’si dikkatsiz, 50’si seyrüsefer