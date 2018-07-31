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600 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi parasını aldı

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600 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi parasını aldı
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Devlet Piyangosu’nun 28 Temmuz tarihli çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi adına banka yetkilisi, ödülü bugün Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Temmuz Devlet Piyangosu çekilişinde,“ 57521” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan adına Limasol Türk Kooperatif Bankası Girne Çarşı Şube Müdürü Sündüs Behçet teslim aldı. 
Birim Sorumlusu Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

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