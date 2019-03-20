banner255
Çürük çilekler neden satılıyor?
Çürük çilekler neden satılıyor?
48 0
Enduro heyecanı başlıyor
Enduro heyecanı başlıyor
11 0
 
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
104 0
Fasulye değil altın mübarek
Fasulye değil altın mübarek
50 0
Halk Dansları Şöleni başlıyor
Halk Dansları Şöleni başlıyor
23 0
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
11 0
167 0
banner82

600 bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

banner27

banner262
600 bin TL talihlisi ikramiyesini aldı
banner267

Devlet Piyangosu’nun 18 Mart 2019 tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 18 Mart 2019 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesi İkinci Müdürü Mislicihan Tunalı’nın teslim aldığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Deliceırmak, 28 Mart tarihli çekilişte 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çekileceği vurgulayarak, herkese bol şanslar diledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.