600 bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 18 Mart 2019 tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 18 Mart 2019 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesi İkinci Müdürü Mislicihan Tunalı’nın teslim aldığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Deliceırmak, 28 Mart tarihli çekilişte 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çekileceği vurgulayarak, herkese bol şanslar diledi.