600 bin TL Güzelyurt'a çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Güzelyurt Bayisi Zülfiye Atasay tarafından satılan 75872 numaralı bilete isabet etti.



Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi Şeker Bayramı haftası dolayısıyla 8 Haziran yerine 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

75872

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

75342

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28761

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35924

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32854

48215

77515

78178

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06298

11657

45171

77643

78495

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14327

21621

35385

41505

50224

54955

57194

64292

65404

67597

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11838

22544

24886

27993

29025

31033

39904

41257

45474

45584

47917

66124

73910

76668

78926

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

05872

15872

25872

35872

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65872

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75802

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75882

75892

75972

76872

77872

78872

79872

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

140

637

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41

61

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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