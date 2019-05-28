600 bin TL Güzelyurt'a çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Güzelyurt Bayisi Zülfiye Atasay tarafından satılan 75872 numaralı bilete isabet etti.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi Şeker Bayramı haftası dolayısıyla 8 Haziran yerine 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
75872
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
75342
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28761
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
35924
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32854
48215
77515
78178
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06298
11657
45171
77643
78495
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14327
21621
35385
41505
50224
54955
57194
64292
65404
67597
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11838
22544
24886
27993
29025
31033
39904
41257
45474
45584
47917
66124
73910
76668
78926
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
05872
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75882
75892
75972
76872
77872
78872
79872
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
140
637
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41
61
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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